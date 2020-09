'Eu sou da pansexualidade', revela Bianca Andrade

BIANCA ANDRADE, também conhecida como Boca Rosa, é a nossa entrevistada deste domingo. Aos 25 anos, ela é influencer, apresentadora e empresária de marcas de sucesso no segmento de produtos de belezas. Nesta entrevista, Bianca, que estreia amanhã a segunda temporada do seu programa no Youtube 'Boca a Boca', falou sobre sua identificação com a pansexualidade e a atração que sente pelas pessoas, independente do gênero. Contou sobre seus medos, sobre como administra seus negócios e relembrou sua trajetória, desde a época em que vivia na comunidade da Maré, no Rio, até a recente e polêmica participação no 'BBB 20'. "Errei lá dentro, refleti, me desculpei e segue o baile", disse.

Você nunca escondeu a sua origem humilde de ter sido criada no Complexo da Maré. Quais são as maiores lembranças desse período de ter vivido em uma comunidade?

Eu tenho muito orgulho de ter sido nascida e criada na Maré. Morei lá até meus 20 anos e essa vivência me deu diversos olhares e perspectivas sobre a vida. Tenho muitas lembranças desse período, que mesmo com dificuldades sempre me enxerguei capaz de ir além das minhas possibilidades. Olhar tudo o que construí até aqui e ver aonde estou é muito gratificante e significativo, porque foi muito trabalho, altos e baixos, coisas que as pessoas não imaginam. Sou muito realizada por nunca ter desistido e agradeço muito aos meus amigos e familiares que sempre me apoiaram na minha trajetória.

Sofreu preconceito por ser 'favelada' algumas vezes?

Ah, já levei insultos por vir da favela. As pessoas falam do que o coração tá cheio, mas eu sei o valor que a minha história tem e não me deixo abalar.

Fico imaginando como você se saía como copeira e professora de crianças. Era boa? Trabalhou em outra coisa?

(Risos) Eu sempre digo que o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Sendo copeira, professora ou empresária, eu sempre estou ali fazendo da melhor maneira que eu poderia. Trabalhei com muita coisa. Já fui recepcionista, animadora de festa, fazia as mesas de frios e era sempre elogiada, viu? (mais risos).

O que sonhava a Bianca Andrade criança ou adolescente?

Sempre quis ser reconhecida por realizar algo meu e eu desde pequena me perguntava: 'como a Beyoncé chegou lá? Quero também!' (risos).

Vendo os seus primeiros vídeos, aos 16 anos, você mudou muito? O que fez de verdade de cirurgias e procedimentos estéticos?

Vixi! Muita coisa! Eu sou muito vaidosa e já retoquei muita coisa em mim. Sorriso, nariz, peito, barriga, bumbum, cabelo, sobrancelha, pele, boca... Hoje não escondo nada que eu faço, mas também não foco nesse assunto porque gosto de influenciar as pessoas em outro aspecto.



Como você administra a sua fortuna e seus negócios? Você acompanha tudo de perto? Tem medo de perder tudo?

Adorei o 'fortuna' (risos)! Tudo que conquistei foi com muito suor e, claro, eu acompanho tudo de perto. Só eu sei o duro e o trabalhão que dá! Mas eu também confio muito na minha equipe e faço questão de ter um olhar sobre tudo, acompanhar e exercitar o criativo, que é o que eu mais amo. Perder tudo? Isso já passou pela minha cabeça, mas construímos tudo aqui com tanta dedicação para que justamente isso não seja um motivo de preocupação.



Você assumiu sua bissexualidade. Sempre foi assim?

Na verdade,eu sou muito mais da atração independente do gênero. Cheguei a falar sobre a pansexualidade em alguns dos meus vídeos. Se a pessoa me faz rir e tem um bom papo, eu já tô rindo de volta. Para mim, o que importa é a pessoa, o caráter, o humor e como lida com a vida. Isso é muito importante. Mas assim… mais do que bi, eu sou da pansexualidade, que é a atração independentemente do gênero.

Já sofreu assédio alguma vez ou a conversa descambou para algum lado que não você não gostou? Pode contar e como você se virou?

Já. Eu sou sincera e objetiva. Se não gosto da maneira que estão me tratando não tem quem me faça ficar quieta. Jogo a real e sigo meu baile.



Do que tem medo Bianca Andrade?

Medo de tudo que é do fundo do mar, acredita? Talassofobia o nome (gargalhadas)! Eu tenho medo de não ser saudável. Eu sou a minha empresa e tenho muita responsabilidade, mas sem saúde fica difícil.



Dizem que, para entrar no 'BBB', você não passou por treinamento de mídia e assessoria de imagem. Você literalmente se jogou. Foi isso que aconteceu?

Eu entrei com um objetivo e fui na cara e na coragem. Eu tinha a opção de ser uma pessoa contida ou ser quem eu realmente sou, e eu optei pela segunda opção. Era um momento único na minha vida, não queria me moldar para ser algo que eu não sou e eu sabia que ia dividir opiniões. Meu propósito era tornar a minha marca conhecida em nível nacional e eu sou a personificação da minha própria empresa. Foi desafiador estar exposta para o Brasil inteiro, mas foi um trabalho de autoconhecimento e muito aprendizado. Só tenho que agradecer por tudo!

Se arrependeu de ter participado do programa? Teve medo de ser cancelada ou julgada?

Sou muito grata por ter recebido esse convite e por ter participado dessa edição tão bonita. Ter entrado no 'BBB' me abriu os olhos para muitas coisas. Estou num processo de aprendizado, estudo e escuta. Comecei a estudar mais em busca de estourar a minha bolha e tenho procurado entender como posso usar minha influência nas redes em prol disso. A gente sempre tem um pouco de medo no início, mas nunca deixei isso moldar quem eu sou. Esse padrão de perfeição imposto na internet não é para mim. O cancelamento não abre espaço para diálogo, aprendizado e reflexão. Errei lá dentro, refleti, me desculpei e segue o baile. Precisamos ouvir mais, trocar mais. Para mim, é isso que importa.

Como está a sua relação com a Globo? E com Boninho?

Tudo está sendo resolvido como deve ser e eu estou comprometida em fornecer as informações necessárias para deixar claro qualquer mal entendido. Sou muito grata pelo convite do 'BBB' e por tudo. O Boninho é o cara, né? Que homem inteligente e como ele foi atencioso comigo.



E a segunda temporada do seu programa. Pode dar um spoiler?

A segunda temporada do 'Boca a Boca' estreia amanhã, às 20h, e eu estou muito animada. Eu estou muito feliz e realizada com essa volta para o Youtube e com toda a recepção do público na primeira temporada. Além disso, o programa me trouxe muita evolução, aprendizado e mais interação com o meu público. É um projeto que eu consigo colocar todas as minhas ideias, exercitar meu lado criativo, levar o meu propósito adiante e acompanhar tudo de pertinho com uma equipe incrível que abraça todas as minhas ideias. Nessa nova temporada, a mensagem que quero passar ainda é a mesma: a libertação feminina, de nós sermos o que quisermos. Mas, agora, abordando a importância de estarmos sempre em busca do equilíbrio. Por isso, a nova identidade visual roxa, que é a junção do rosa e azul - cores da temporada passada. Os quadros #Tabuleiro com a Marcela MC Gowan, as atrações musicais, o #PubliAmigo e bonde dos marketeiros serão mantidos. Mas, agora, o programa terá uma pitada a mais de humor com o novo quadro 'Namastreta', onde eu e o meu amigo apresentador Gabriel Lady Nada comentaremos, de forma descontraída, as notícias mais quentes da semana. E, o 'Big Tablet', sempre trará uma pessoa do universo do humor. Terão muitas coisas incríveis e eu e toda a minha equipe estamos nos empenhando demais para essa volta. Espero que todos gostem mais ainda!

O que ainda falta para você conquistar na vida?

A gente sempre quer conquistar mais. No entanto, no momento que estamos vivendo, tenho agradecido demais por tudo que está acontecendo ao meu redor. Estou conquistando aos poucos, com calma, aprendizado e junto de uma equipe incrível. Mas quero crescer ainda mais a Boca Rosa Beauty e colocar em prática alguns outros projetos. Mas, por enquanto, estou realizada com tudo.



Vazou que a Katy Perry vai participar da segunda temporada do seu programa, que estreia já na próxima segunda. Pode contar um pouco sobre isso?

Será? Tô na torcida dessa entrevista porque eu escuto e gosto muito da Katy. Ahhh! E também vou poder desenrolar no inglês... tô estudando e seria uma oportunidade de saber se já estou bem ou tô só enrolando a língua mesmo! kkkk.