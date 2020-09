'Uma grande honra ter essa mulher como minha esposa', diz Lucas Lucco sobre casamento

Lucas Lucco está casado com Lorena Carvalho. O cantor publicou nesta sexta-feira (4) algumas fotos da cerimônia íntima,que aconteceu no dia 27 de agosto. Ele comemorou com uma foto com a agora esposa e disse que este é um passo importante para eles construírem a família que sonham. "CASADOS! Pra mim, é uma grande honra ter essa mulher como minha esposa e um presente inestimável ter o seu amor. Um passo importante pra construção da nossa família. Obrigado por este e por todos os dias vividos ao seu lado! Que Deus nos abençoe e guarde a nossa casa, te amo", escreveu no Instagram.

A data já tinha sido adiada duas vezes - em dezembro de 2019, após um aborto espontâneo de Lorena, e em abril deste ano, pela pandemia do novo coronavírus. Os convidados passaram por testes da Covid-19 antes do casamento.