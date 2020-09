Gusttavo Lima quer a volta de shows: 'O setor de entretenimento pede socorro!'

Gusttavo Lima usou seu Instagram, neste sábado (5), para falar sobre o desejo pelo retorno aos palcos em plena pandemia do novo coronavírus. Mais de 125 mil brasileiros e o País está em segundo lugar no raking mundial, atrás apenas dos EUA.



"Nosso segmento não pode mais ficar parado ... São tantas famílias que dependem disso para ter o que comer em casa. Músicos, técnicos, cantores, seguranças, garçons enfim... Somos capazes de tomar todas as providencias cabíveis, para que os eventos voltem com toda segurança social e conforto para o nosso publico!!! O setor de entretenimento pede socorro!!!", escreveu ele, que ainda usou hashtags como 'saúde e respeito'.



Não demorou muito para que vários seguidores criticassem o cantor. 'Só na sua cabeça acontecer shows num momento desses", escreveu um internauta. 'Egoísmo é foda!', reclamou outro.

Mas alguns fãs defenderam Gusttavo."Temos que voltar. Chega!! Temos que ser ouvidos!! Somos capazes de produzir um espetáculo com segurança!! Mas não dá mais pra ver um pai de família do meio do entretenimento sem ver uma luz!!". "Pelo amor de Deus deixa a gente trabalhar!!!", comentou outro internauta.