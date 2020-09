Ex-mulher de Hulk fala pela primeira vez e diz ter 'sepultado' sobrinha que namora o jogador

Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk, falou pela primeira vez após o craque assumir namoro com sua sobrinha, Camila Ângelo, quem ela considerava como filha. O novo relacionamento do craque veio a público poucos meses após ele se separar de Iran. Em longo desabafo, a empresária conta que hoje é como se Camila estivesse morta para ela.



"Como é difícil viver o primeiro aniversário de alguém, quando a gente a sepultou. Imagina quando você sepultou uma filha em vida? Não queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaço da gente. Hoje eu vivo novamente a dor do sepultamento que aconteceu no dia 21 de dezembro", escreveu Iran no dia do aniversário de 31 anos da sobrinha Camila.



Iran também falou sobre como o novo relacionamento do ex-marido a deixou abalada. "Há um ano, apesar do sofrimento e confusão que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, dar um tempo na dor para celebrar o aniversário da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormeço sem entender porque tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento", diz a empresária, que lamenta ter confiado tanto em Camila.

"Dei tudo à essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela. E aqui não falo só de bens materiais, mas de amor, carinho, atenção, respeito... tudo. Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranças, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era ético. Para mim, ela era perfeita em tudo e à ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais. [...] Um terremoto passou por cima da minha vida, tirando tudo do lugar. E no meu caso, nem a morte em vida foi capaz de arrumar o estrago. Então, entrego minha vida à Deus."