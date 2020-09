Toda poderosa da 'Vogue' é sócia de marca de roupas

Após os primeiros relatos de assédio trazidos à tona pelo BuzzFeed contra a editora-geral da 'Vogue', Daniela Falcão, esta coluna foi atrás para saber mais do que acontece no mundinho tenebroso da revista de moda tida como a mais importante do país. Sobre os depoimentos, descobrimos que, ao contrário do que muitos pensam, eles não vêm só de repórteres e do baixo clero da revista: eles são, em sua maioria, de pessoas do alto escalão. Não vamos dar nomes aos bois porque há pessoas que ainda trabalham na revista e, apesar dos privilégios e dos altos postos que ocupam, temem a ira de Daniela. Por lá, não é segredo que a toda poderosa é impiedosa com qualquer um que vá contra suas vontades.



Muitos se afastaram da revista pelas cargas excessivas de viagens e os ínfimos valores pagos por elas, além do fato de não poderem fazer palestras e trabalhos extras para outras marcas. Nomes poderosos que trabalham nas edições e são considerados de prestígio para o grande público evitam falar abertamente sobre os diversos assédios que sofrem. O que intriga é o fato de Fred Kachar, o homem forte do Infoglobo e que poderia bater de frente com Daniela, não agir de forma coibitiva acerca das reclamações que chegam aos seus ouvidos sobre ela.



Enquanto editores, repórteres e outros profissionais são proibidos de fazerem marcações de marcas em suas redes sociais pessoais, seja do que for - desde hotéis que fiquem e paguem do próprio bolso, até um singelo sorvete - Daniela, diretora-geral de revistas femininas e de moda como 'Vogue' e 'Glamour', é sócia de uma marca de roupa que tem ligações com sua namorada. A coluna ficou com uma dúvida... Não seria isso conflito de interesses em qualquer empresa séria? Na teoria, o Grupo Globo é muito ligado ao compliance... Juliana Santos, que está à frente da Dona Santa e aparece como sócia administradora no quadro societário da empresa, vem a ser namorada de Daniela Falcão. A relação é pública e notória. A Dona Santa é uma marca muito forte em Recife e em grande parte do nordeste por seu know-how em marcas importadas e de luxo. Isso não significa que tenha nada errado, mas seria um grande conflito de interesses dentro das regras do grupo Globo, já que a marca é vista constantemente nas páginas de 'Vogue', assim como no site.



E isso não é tudo. A coisa fica pior quando checamos os dados da Santices Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios LTDA, empresa da qual Daniela é sócia junto a Camila Ferreira Souza. A questão é que tanto a Santices como a Dona Santa estão localizadas no mesmo endereço em seus registros: Rua Eduardo Wanderley Filho 187, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Essa também é a sede da loja física da Dona Santa. Sendo assim, pode-se dizer que Daniela, querendo ou não, tem uma ligação com a marca, o que comprova a quebra de regras do grupo Globo, que é estabelecida para que todos os funcionários as sigam; sejam eles do alto ou baixo escalão. Mas será que realmente os superiores da toda poderosa da Globo Condé Nast, não sabiam dessa ligação e do fato de sua funcionária, citada como presidente no quadro societário, ter ligações tão íntimas com as duas marcas?



O parágrafo segundo do ítem 2.1 do código de conduta do grupo Globo, que fala sobre o papel dos líderes, é descrito que "além de criar as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho, os líderes possuem a missão de cumprir e disseminar as diretrizes deste Código e garantir o devido suporte à Área de Compliance do Grupo Globo na condução e execução de suas atribuições, diretamente ou por meio da área designada pela Empresa para apoiar a Área de Compliance do Grupo Globo".



E ainda no terceiro parágrafo do ítem 3.2 do mesmo código, fica claro que "é vedado a qualquer integrante usar a visibilidade ou o prestígio do Grupo Globo, assim como seu cargo ou função, para influenciar alguém ou obter vantagem pessoal, seja patrimonial ou de outra natureza". E, para não restar dúvidas, é explicado que "Os integrantes devem contribuir para um ambiente livre de conflito de interesses, sendo proibidas a realização de negócios e/ou a tomada de decisões em face de potencial conflito de interesses. Sempre que objetivos ou interesses particulares puderem influenciar qualquer ação ou decisão de seus profissionais de forma a agirem em desacordo com os valores ou interesses da empresa, consulte previamente seu gestor ou a Área de Compliance. Da mesma forma, sempre que tomar ciência de situações em que tenha havido conflito de interesses, informe ao seu gestor ou à Área de Compliance. Nesse sentido, os integrantes não devem exercer atividades, remuneradas ou não, em organizações que (i) tenham objetivos conflitantes com as diretrizes e os princípios estabelecidos neste Código ou (ii) tenham relação comercial com qualquer empresa, e cuja contratação pelo Grupo Globo seja de responsabilidade direta ou indireta do Integrante em questão, ou ainda que, por outros motivos, possa configurar conflito de interesses".



Nos primeiros relatos de funcionários, é citado que Daniela passa por cima de funcionários e hierarquias e fecha ações comerciais diretamente, somente comunicando as devidas áreas após a conclusão das negociações. Atitudes como essas, segundos os mesmos depoimentos, foram comunicados ao RH da empresa, assim como áreas responsáveis, mas que nada foi feito por se tratar de Daniela a quebrar as regras do código de conduta.



Já no capítulo 8, intitulado disposições finais, o documento assinado por Roberto Irineu Marinho deixa claro: "Qualquer crime praticado pelo integrante no âmbito de sua relação com o Grupo Globo, mesmo que não expressamente previsto neste Código, será considerado violação a este Código".



Diante de tudo o que foi exposto, deixo para você, meu caro leitor, tirar suas conclusões.