Saiba detalhes da aproximação de Ana Maria Braga com a RecordTV

Muito se falou sobre um possível mal estar entre Ana Maria Braga e a Globo, por conta da emissora não atender e nem fazer planos da volta do 'Mais Você', que se resumiu ao um quadro dentro do 'Encontro'. Aproveitando um antigo desejo de voltar a morar em São Paulo, onde está sua família, a apresentadora deu um ultimato na direção do canal, chegando a acionar seus patrocinadores.

Nesse meio tempo, partiu de Ana Maria a iniciativa de procurar a RecordTV, através da figura de Marcelo Silva, vice-presidente artístico da emissora da Barra Funda. A loura contou toda a sua insatisfação e sondou se teria espaço para voltar à grade do canal. Ela ainda levaria patrocinadores consigo. A apresentadora tem o dom de atrair patrocinadores, suas cotas, inclusive, estão todas vendidas na Globo e com fila para novos anúncios.



Somente pessoas chaves da RecordTV foram informadas da vontade de Ana Maria e logo de cara alguns já ficaram com um pé trás, pois acharam que ela estaria usando a emissora de Edir Macedo para pressionar a Globo, numa espécie de 'leilão'.



Se essa era a intenção, parece que deu certo, porque a Globo cedeu às vontades de Ana Maria. Tudo já está sendo organizado para que ela volte com seu programa, direto de São Paulo, o quanto antes. Ana Maria seria um respiro para a RecordTV, que sofre com a escassez de estrelas em seu casting. Com a morte de Gugu e a possível ida de Xuxa para a emissora dos Marinho, a única grande estrela da casa será Rodrigo Faro - que inclusive hoje é um dos salários mais altos da Record, batendo acima de R$ 1 milhão mensais, fora bonificações e merchandising.