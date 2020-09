Na tarde do últim sábado, Ferrugem comemorou o aniversário de 3 anos de uma de suas filhas, a pequena Sofia, fruto do relacionamento com sua atual mulher, Thais Vasconcelos. Mas, ao contrário do recomendado pelas autoridades de saúde durante a pandemia, o cantor promoveu aglomeração no evento, com convidados sem máscara e sem distânciamento social. A festa teve direito à canja do Ferrugem e tudo... Nas redes sociais, o pagodeiro não compartilhou registros dos bastidores da festa mostrando os convidados, é claro.

Ferrugem comemora aniversário da filha com aglomeração - Reprodução internet