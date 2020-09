Confinados em 'A Fazenda', Mc Mirella e Biel já viveram romance fora do reality

Pouca gente sabe, mas dois peões que estão confinados para participar da edição deste ano de 'A Fazenda' já viveram um romance fora do confinamento. Estamos falando de Mc Mirella e do cantor Biel. Os dois não chegaram a namorar, de fato, mas viveram um affair que, segundo a coluna apurou, caminhava para algo mais sério. Os dois se envolveram em 2018, logo no início da carreira de Mirella no funk. Os dois entraram no reality solteiros. Mirella terminou recentemente o noivado com o cantor Dynho Alves e Biel segue solteiro desde o fim do relacionamento com a influenciadora Duda Castro. Será que teremos um revival? É aguardar pra ver.

Galeria de Fotos Biel e Mc Mirella já viveram um affair Reprodução Instagram Mc Mirella Reprodução MC Mirella. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram MC Mirella. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram MC Mirella. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram MC Mirella. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Biel Wyss Brazil/Divulgação Biel Wyss Brazil/Divulgação Biel Wyss Brazil/Divulgação Biel Wyss Brazil/Divulgação