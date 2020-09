Saiba a reação de Manu Gavassi ao descobrir as supostas puladas de cerca do ex

A internet amanheceu em polvorosa nesta segunda-feira (7). Tudo por causa de especulações de que Igor Carvalho, então namorado de Manu Gavassi, a teria traído enquanto a cantora estava no 'Big Brother Brasil'. A coluna descobriu que Manu já tomou ciência dos boatos e está tranquila. "Claro que ela ficou surpresa, porque não esperava. Ele se mostrava muito apaixonado e tinha um discurso típico de príncipe encantado"", entregou uma pessoa próxima à Manu à esta colunista.

Igor Carvalho e Manu Gavassi namoraram entre janeiro e julho deste ano. A cantora pediu o engenheiro em namoro enquanto estava confinada e Igor aceitou o pedido por meio de um cartaz exibido na Casa de Vidro para que a mensagem chegasse até a artista por Daniel Lenhardt e Ivy Moraes, que entrariam depois no reality.

Atualmente, o rapaz tem trocado mensagens de afeto com a bailarina do Faustão Jaque Ciocci. Ele a chama de "gata" em uma postagem do Instagram e ela responde com "meu gato". Então tá.