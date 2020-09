Hulk detona a ex-mulher: 'Meu casamento não surgiu por amor'

Hulk fez uma live na tarde desta segunda-feira (7), na qual se mostrou bem indignado com o desabafo de sua ex-mulher, Iran Ângelo, em que ela dizia ter tratado sua sobrinha e atual mulher do craque, Camila Ângelo, como uma filha, e ter afirmado que sempre deu tudo à ela. Iran também afirmou que Camila era a pessoa a qual ela confiou sua vida. Hulk negou que Iran tivesse sustentado luxos da sobrinha, como o implante de silicone, e ainda revelou que seu casamento com a ex não começou por amor.

"Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela travalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi. Desde o momento que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar você e toda sua família. E a Paraíba inteira sabe disso", disse o jogador, que confessou não ter sido um marido fiel, mas garantiu nunca ter traído Iran com Camila.

"Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk", afirmou o craque, que também chegou a dizer que Iran o ameaçou usando os três filhos do ex-casal.

Hoje Hulk briga pela guarda dos filhos na Justiça, alegando que Iran tem praticado alienação parental. Quando se separaram, Iran e Hulk estavam com casamento marcado. Na Justiça, os dois definiram a partilha de bens do ex-casal e chegaram em um acordo no qual cada um ficou com metade de todo o patrimônio.