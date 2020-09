Horror Drive Tour do Hopi Hari ganha páginas da imprensa internacional

O parque Hopi Hari, em Vinhedo - São Paulo, inovou ao transformar uma de suas atrações em drive in. Na última sexta-feira, dezenas de carros se reuniram no Horror Drive Tour para uma experiência pra lá de diferente: encarar uma atração de terror sem precisar sair do carro e sem desrespeitar as recomendações de distanciamento social por conta da pandemia. Dentro do veículo, os visitantes fazem um trajeto com fantasmas, monstros e outros personagens assustadores, incluindo reproduções de filmes de terror como 'O Exorcista'.



A novidade do parque Hopi Hari repercutiu internacionalmente e estampou páginas de grandes veículos gringos como o gigante 'The New York Times' , a 'FOX' e o 'The Economic Times', que noticiaram Horror Drive Tour como uma forma inovadora e segura de se divertir. “O Hopi Hari oferece para famílias cansadas dos meses de confinamento a emoção de fantasmas e monstros em uma opção drive-thru”, diz a reportagem publicada no site do jornal 'New York Times' .