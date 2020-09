Com Erlan Bastos, 'Balanço Geral' cresce na audiência

O jornalista Erlan Bastos, que foi contratado pela TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará, tinha a missão de alavancar a audiência do 'Balanço Geral Tarde'. O programa vinha com uma crescente queda de audiência e ficava na terceira colocação no horário. Há dados registrados em que o programa chegou a medir apenas 3,8 pontos. O maior problema enfrentado pela emissora é que antes do 'Balanço Geral' vem o tradicional programa policial da casa, 'Cidade 190'. O público, no entanto, logo perdia o interesse em seguir acompanhando o 'Balanço Geral' e a audiência caía para menos da metade já nos primeiros minutos da atração.



Erlan Bastos assumiu o jornalístico no dia 27 de julho e já houve uma significativa diferença nos números de audiência no estado. A coluna teve acesso aos dados de audiência do dia 25 de agosto, quando o 'Balanço Geral' fechou a média com 6,9 pontos, garantido assim a vice-liderança. O número é expressivo por conta das mudanças que a TV Cidade precisou fazer devido as eleições. O 'Cidade 190' perdeu seus dois titulares, que se afastaram para concorrer a cargos públicos. A atração chegou a marcar 13 pontos de pico em maio e no dia 25 de agosto, já com a mudança, amargou 7,7 pontos. Mesmo recebendo menos audiência que antes, o 'Balanço Geral' conseguiu crescer e se tornar vice na briga pela audiência.



EFEITO ERLAN BASTOS



A contratação do jornalista foi uma aposta da TV Cidade e um tiro acertivo, como mostram os números da audiência. Com ampla repercussão nacional, Erlan caminha entra o entretenimento e pautas sérias com muita facilidade, estilo que o programa pede. Cada ponto de audiência equivale a 35 mil domicílios na grande Fortaleza. Agora é observar que outros degraus Bastos pode galgar com o 'Balanço Geral'. A coluna deseja ainda mais sucesso ao jornalista!