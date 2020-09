Barbie Humana tem infecção no rosto após mais um procedimento estético

Jéssica Alves, mais conhecida como Barbie Humana, não parou mesmo de fazer procedimentos estéticos. Só que deu ruim a aplicação de um ácido no rosto feita recentemente e a modelo trans pegou uma grave infecção na altura do queixo. "Vocês estão perguntando por quê estou com este band-aid em meu queixo. Não muito tempo atrás, injetei um ácido hialurônico para deixar meu queixo mais estreito. Mas tive uma infecção muito ruim. O produto ficava saindo do meu queixo, foi horrível. Fiz em um salão com uma pessoa que era novata no negócio, a qual não posso culpar. Eu sou a culpada. Porque sou muito experiente quando o assunto é cirurgia plástica e procedimentos estéticos, mas eu insisti que queria aquele preenchimento. E agora tenho um buraco enorme no meu queixo", começou Jéssica, se explicando.

A modelo já passou por uma cirurgia para fechar o furo em seu queixo, tirar o implante e limpar toda a parte infeccionada. Para não perder a viagem, ela confessou ter aproveitado para mexer no nariz e lábios, além de fazer uma lipoaspiração na papada. "Fiz meu narizinho, fiz o levantamento de lábios, fiz lipoaspiração no pescoço e arrumei aquele buraco no queixo. Estou me sentindo ótima", anuncia.