Pai do cantor Cauan recebe alta após 11 dias na UTI por causa da Covid-19

João Luiz Máximo, pai do cantor Cauan, recebeu alta nesta terça-feira (8) após passar 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, por causa da Covid-19. A família divulgou o boletim médico informando que ele teve uma "importante melhora clínica e laboratorial" e depois o sertanejo gravou um vídeo para mostrar a recuperação do parente já no quarto do hospital

"A espera chegou ao fim. Esse é o momento que nos aguardamos ansiosos por todos esses dias com muita esperança e fé. Graças a Deus, meu pai está aqui já comendo arroz, feijão, carne e uma banana. Eles está bem", agradeceu Cauan.

João, de 66 anos, que chegou a ter 50% dos pulmões comprometidos, ainda dependerá da oxigenoterapia sob cateter, com a continuação do tratamento em casa. Cauan e sua mãe, Shirlei Máximo, e o irmão, Fernando, também foram infectados pelo coronavírus e se recuperaram recentemente, mas seguem fazendo uso de medicamento.