Vítima de violência doméstica, atriz pornô morre após quatro meses internada

A atriz de filmes pornô, Luane Rios, morreu e já até foi enterrada há cinco dias, mas a notícia de sua morte caiu como uma bomba no meio e ainda é comentada pelos seus colegas de profissão nesta terça-feira (8). Aline, nome de batismo da modelo, foi vítima de violência doméstica em maio e estava internada em um hospital tentado se recuperar dos ferimentos, mas não resistiu. A coluna apurou que ela foi agredida e levou várias facadas de uma amiga com quem morava no último ano. Essa mulher está sendo procurada pela Polícia Civil do Rio.

Aline tinha 23 anos, morava em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e atuava em filmes pornográficos desde 2016, quando ganhou o prêmio de atriz revelação do pornô brasileiro. A sua estreia foi no reality show, 'Casa das Brasileirinhas'. Uma das amigas de Aline, Helaine Muzy, já tinha lamentado a morte de jovem atriz.