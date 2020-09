Vanusa é internada com problemas respiratórios

A cantora Vanusa está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, um hospital público de Santos (SP), com problemas respiratórios. O filho, Rafael Vannucci usou as redes sociais na noite desta terça-feira (8) para confirmar a internação e negou que o está se saúde da artista seja grave. "A minha mãe Vanusa foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. O estado dela é estável e tranquilo, porém ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos via subcutânea (acho que o termo é esse) e não conseguir tomar por via oral!", disse ele no comunicado. "Obrigada pelo carinho de todos com minha mãe, Deus abençoe vocês", agradeceu Rafael.





Aretha Marcos, filha da cantora com o cantor Antônio Marcos, revelou no início de agosto que Vanusa sofre de Alzheimer. Em fevereiro de 2019, Rafael, de seu casamento com o diretor Augusto César Vanucci, contou que ela estava há nove meses em uma clínica de reabilitação. Além de Aretha e Rafael, ela é mãe de Amanda, também da união com Antonio Marcos.