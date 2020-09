Flávia Viana prepara enxoval do filho Gabriel

Flávia Viana mostrou o enxoval de seu filho Gabriel, fruto do relacionamento com Marcelo Zangrandi. Grávida pela segunda vez, a apresentadora está no oitavo mês de gestação e recebeu as peças direto de Miami, nos Estados Unidos, através da personal shopper Melissa Biscoto. Flávia escolheu os produtos remotamente, já que Melissa oferece aos clientes a possibilidade de fazer o enxoval do bebê através da internet. A apresentadora já é mãe de Sabrina, de 17 anos.