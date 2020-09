'Entro no túnel do tempo', diz Ju Knust sobre rever personagens

No ar em duas reprises - 'Fina Estampa', na Globo, e 'Apocalipse', na Record - Ju Knust se diz feliz em poder acompanhar os trabalhos realizados em épocas tão diferentes. "Não costumo acompanhar sempre, mas quando assisto, entro no túnel do tempo e relembro com muito carinho não só as personagens, mas tudo o que vivi na ocasião. Fico saudosa! Não vejo a hora de tudo isso passar e podermos voltar ao trabalho com segurança. Enquanto não acontece, vou aproveitando pra absorver e equilibrar todas as fases que já vivi durante essa pandemia. É quase um laboratório. Acessei muitos sentimentos diferentes, em curtos períodos de tempo. Voltei pra terapia. Tenho feito um mergulho interno nas diferentes áreas da minha vida. O lado profissional, a maternidade, o casamento... o momento é de ressignificação!", analisa a atriz.