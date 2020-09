A paz volta reinar entre Anitta e Ludmilla por 'Onda Diferente'

Anitta solicitou à Ludmilla autorização da música 'Onda Diferente' para ser utilizada na segunda temporada da série 'Vai Anitta'. De acordo com a assessoria de Ludmilla, a cantora autorizou. Só para lembrar que o hit foi motivo de uma rusga entre as duas cantoras em outubro do ano passado.

A dona de 'Sou Eu' quebrou com o silêncio sobre polêmica envolvendo a autoria da música do álbum Kisses de Anitta. "Eu fiz essa musica e mostrei para a minha gravadora, mas não deixaram eu trabalhar. Mas gostei tanto que resolvi postar na internet. Ela começou a viralizar e Anitta viu e quis gravar, mas já estava viralizando", contou em suas redes sociais.

A cantora lembra que foi difícil retirar a música da internet, mas, depois chegou a hora de colocar novamente para revenda. "Quando a gravadora soube que a Anitta gostou... falou 'ok, vamos nessa'. E no começo éramos apenas eu e Anitta e ela quis trazer um gringo. Foi ela que chegou no Snoop Dogg e a condição dele participar do feat era ter 50% da música, e eu topei", explicou Ludmilla.