Gabi Martins faz apelo a internautas após seu cachorrinho desaparecer

Gabi Martins usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para fazer um apelo aos seus seguidores. A cantora pediu ajuda para encontrar seu cachorrinho de estimação que desapareceu na manhã de hoje. Sem dar muitos detalhes sobre o sumiço do bichano, Gabi pediu ajuda dos fãs para encontrá-lo o quanto antes.

"Gente o meu cachorrinho DESAPARECEU hoje as 9:19 da manhã. No bairro São Pedro em BH(MG). POR FAVOR me ajudem encontrá-lo . Ele é MUITO especial pra mim Quem tiver notícias ligue para : 031 994226836", escreveu a cantora.