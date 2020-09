Filha de Fernando Zor se pronuncia: 'ele tem defeitos que afetam diretamente a mim'

Depois que Aline Oliveira, ex-mulher do sertanejo Fernando Zor, resolveu abrir o coração e falar pela primeira vez sobre a ausência do cantor como pai na vida da filha que tiveram juntos, Kamily Zor, primogênita do artista, resolveu se pronunciar sobre a polêmica. Aos 18 anos, Kamily começou falando sobre as qualidades e defeitos do pai famoso.

"Meu pai é um cara muito bom, é minha inspiração em muitos aspectos. Mas como todos nós, ele tem defeitos e muitos deles afetam diretamente a mim, como ser um pai ausente e pouco atencioso. Ele foi e sempre será assim. É uma coisa que, infelizmente, eu já estou acostumada, mas não significa que às vezes ainda não dói", escreveu a jovem.

Há dois anos trabalhando como influenciadora digital e youtuber, Kamily lembrou que não tem apoio do pai nem mesmo em seus projetos pessoais. "Hoje, com mais maturidade, consigo ver que são as dificuldades da minha vida. Cada um tem a sua. Meu pai é um cara responsável, nunca me deixou faltar nada e por isso eu sou eternamente grata. Faz dois anos que já venho ganhando meu próprio dinheirinho, mesmo sem ter o apoio dele em relação aos meus projetos pessoais. Trabalho por escolha própria, porque eu não quero depender de ajuda financeira dele pra sempre. Quanto antes eu conseguir ser independente, melhor pra mim", afirmou.

Ainda segundo a influencer, o desabafo de sua mãe nada tem a ver com a redução de pensão que o cantor fez no período da pandemia, quando ele diminuiu o valor que pagava à filha em 60%. "O dinheiro não está em pauta nessa conversa, como muitos pensam. Minha mãe se pronunciou sobre ausência paterna e quem tem mais propriedade para falar a respeito sou eu, porque isso vem acontecendo comigo há 18 anos".

Ela ainda deixou claro que o fato de sua mãe ter externado sua indignação publicamente não quer dizer que tenha tido seu apoio pra isso. "Não me responsabilizo pelas falas da minha mãe quando elas não se referem a mim. Minha mãe é adulta, assim como meu pai, e os dois têm direito de falar e postar o que quiserem sobre a vida deles. Mas isso não significa que eu concorde e apoie tudo que ambos fazem ou falam".

Por fim, Kamily mandou recado àqueles que duvidam que Fernando Zor seja ausente como pai. "Ontem eu li muito dessas frases: 'ele é ausente? Não é isso que eu vejo nos stories e posts do Instagram'. As fotos postadas no Instagram não significam nada e acho que já está na hora de aprender que na internet a gente só mostra o que quer, né?", encerra.

Kamily se pronuncia pela primeira vez sobre ausência do pai Fernando Zor - Reprodução Instagram