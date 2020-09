'Achamos!', se emociona Gabi Martins, após encontrar o cachorro

Gabi Martins não segurou a emoção ao reencontrar seu cachorro Raiz, no início da tarde desta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, após fugir por uma abertura do portão. "Achamos! Muito obrigada, Deus!", disse ela nas redes sociais no momento do reencontro com o bichano. Gabi ainda agradeceu a um morador local que encontrou o seu cachorro e evitou que ele fosse atropelado: "Muito obrigada, moço."

Procurada pela coluna, a cantora disse que ficou quase cinco horas na busca pelo pet pelas ruas de seu bairro. "Quem achou foi um morador, chamado Luiz, que mora bem perto aqui de casa. Ele ficou preocupado com o animal ser atropelado e ficou com ele esperando pelos donos. Foram quase cinco horas de procura ! Os meus amigos se mobilizaram, os meus fãs também e depois de tanto desespero deu tudo certo.",



O cão, da raça Spitz Alemão, fugiu por volta das 9h desta quarta. A ex-BBB não segurou as lágrimas ao dividir o desaparecimento com os fãs. Ela até compartilhou o registro da câmera de segurança de sua residência, que mostrava o momento da fuga de Raiz, e a saiu pelas ruas do bairro atrás do animal de estimação. Gabi filmou todo o processo de busca, que contou com ajuda de muitos fãs.