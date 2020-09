MC Brinquedo renova visual às vésperas de lançamento de novo clipe

Depois de lançar em julho, 'Único', seu álbum de estreia, MC Brinquedo agora trabalha a divulgação dos clipes das faixas do disco já disponível em todas as plataformas. Aos 19 anos, Vinicius Ricardo dos Santos Moura, também resolveu cuidar do visual às vésperas da produção de novo videoclipe. Ele fez um tratamento estético aplicando lentes de contato dental em seu sorriso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. "Curti demais o resultado. Queria já fazer isso um tempo e busquei o profissional certo e, simplesmente, ficou fantástico!" revela o cantor rasgando elogios para o dentista Matheus Moura Martins.