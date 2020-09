Zilu Godói revela que namorado está sempre de cueca na cozinha

Zilu Godói resolveu fazer um programa especial com o namorado, Antonio Casagrande, em seu canal no Youtube. A apresentadora escolheu um quiz do casal 'eu ou ele' para falar um pouco da intimidade do relacionamento que, segundo ela, completou seis meses. A ex-mulher de Zezé di Camargo contou que o parceiro é um ótimo cozinheiro e, geralmente, prepara o seu café da manhã, todos os dias.

'Eu posto sempre os pratos delícias da refeição. Mas, não mostro o Antonio porque ele está sempre de cueca na cozinha. Ele prepara o café da manhã de cueca", conta com bom humor a empresária aos 62 anos.

Zilu assumiu que o namorado é o mais ciumento do casal. “Ele liga, quer saber o que eu estou fazendo, onde eu fui, se eu já cheguei. Ele é um ciumento normal”, disse Zilu. “Mas não pego no pé. É muito mais um cuidado. A quantidade de fãs que ela tem, de elogios que recebe, não dá pra ter muito ciúmes, tem que relevar um pouquinho”, completou Antonio. “Você é um ciumento gostosinho”, brincou ela.



Assista ao vídeo completo da brincadeira abaixo: