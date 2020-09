Núbia Oliiver fala de depressão e síndrome de pânico para ajudar seguidores

Núbia Oliiver tem usado suas redes sociais para falar de dois temas muito sérios e que ela conhece muito bem: a depressão e a síndrome do pânico. "Como todos sabem, eu tenho uma luta diária contra a depressão e síndrome há alguns anos. Apesar de ter uma imagem forte, empoderada e sexy, o que eu sou mesmo, eu tenho essas doenças e é bem difícil conviver com isso. A cada recaída parece que você vai perdendo um pouco as forças. Hoje, faço algumas terapias alternativas como acupuntura, massagens, desprogramação emocional e thetahealing. É preciso gritar, identificar a doença e seus sintomas, buscar ajuda e tratamento. A depressão mata!", disse a modelo, que também tem se engajado no 'Setembro Amarelo', mês dedicado a prevenção do suicídio.