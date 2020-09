As regalias dos competidores da 'Dança dos Famosos'

Que em plena pandemia foi difícil montar o casting do novo 'Dança dos Famosos', do 'Domingão do Faustão', todo mundo sabe. Nomes foram fechados às 18h da sexta-feira que antecedia a estreia. Muitos alegavam não querer ficar se deslocando em meio a tudo que acontece no país e no mundo. Mas claro que, quando os argumentos são bons, todo mundo acaba pensando com mais carinho. A coluna vai dar alguns detalhes que convenceram os novos dançarinos da televisão.

O primeiro ponto é o bolso: a produção do programa está oferecendo contratos por todo tempo de participação no quadro que vão de R$ 50 mil a R$ 120 mil. Afinal, tirar nomes fortes tem seus custos. Claro que para os que são contratados da casa, esse é um extra que vem a mais no contracheque.



Os deslocamentos, quando necessários, serão feitos de jato particular, já que evitar aeroportos e possíveis pontos de contaminação é essencial. Para deixar todo mundo motivado e com sangue no olho para se destacar, os participantes ainda vão ganhar valores por cada merchandising que fizerem do patrocinador principal do quadro, o Magazine Luiza.



E mesmo com essas regalias, o quadro não conseguiu ninguém do primeiro time da emissora, como aconteceu em edições passadas...