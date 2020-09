Isis Valverde se arrisca em alto do prédio por fotos

Que Isis Valverde adora tirar fotos e publicá-las em suas redes sociais, todo mundo sabe. Mas, a atriz se arriscou um pouquinho da conta nesta quarta-feira (9) ao pedir para o marido, André Resende, registrar alguns cliques da sacada do Hotel Copacabana Palace. Isis aparece com um vestido rosa curtinho, óculos e salto alto enquanto fazia poses para o parceiro, que registrava os momentos pela lente do celular. Quem assistiu a 'sessão de fotos' do calçadão do espaço ficou apreensivo com desenvoltura da moça. Cuidado, Isis!