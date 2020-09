Paulo Betti abraça a causa 'Juntos pela Cura'

Paulo Betti resolveu participar do projeto 'Juntos pela Cura'. O ator marcou presença na ação idealizada por Wallace Meirelles e que tem como embaixatriz, a atriz Leona Cavalli, e fez um teste para detectar o coronavírus. A iniciativa visa a conscientização das pessoas para fazerem os exames da Covid-19. Os testes estão sendo realizados em um ponto de Drive Thru, na altura do posto Rio 2, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno na Barra da Tijuca. Alem deste, existem outros pontos de teste, como na Zona Sul, Ilha do Governador e em breve Niterói.