Ex-assessora de Vanusa desmascara mulher que fingiu de amiga da cantora para cuidar dela

A internação de Vanusa no Complexo Hospitalar dos Estivadores, hospital público de Santos, em São Paulo, onde a cantora está em estado grave por conta de problemas respiratórios, tem dado mais dor de cabeça à família e aos amigos mais próximos da artista do que eles imaginavam. Recentemente, uma moça chamada Fernanda Nunes afirmou já ter trabalhado cantando com Vanusa, garantiu ser muito amiga dela e ainda disse que chegou a oferecer seus serviços como técnica de enfermagem de forma gratuita aos filhos da cantora para que pudesse cuidar da 'amiga'. No entanto, a versão de Fernanda vem sendo desmentida por ex-funcionários e amigos próximos de Vanusa.

Fernanda Nunes, a mulher que afirma ser amiga de Vanusa, mas é desmentida por ex-funcionários da cantora reprodução internet Ex-diretor de Vanusa faz desabafo reprodução internet Vanusa e sua amiga e ex-assessora Marcinha Máximo reprodução internet

Marcinha Máxima, ex-assessora da cantora, garante nunca ter visto Fernanda na vida de Vanusa. "Na real, ninguém está entendendo o que ela quer com isso. Ela se diz cantora, né? Estamos desconfiados que ela quer usar isso como uma forma de autopromoção. Ela nunca esteve junto com a Vanusa e vem dizer que quer pegar a Vanusa para cuidar, dizer que a Vanusa foi uma mãe pra ela e falar que emprestava dinheiro pra Vanusa? Estas coisas não tem cabimento! Vanusa é uma pessoa que não pedia nada a ninguém, que vivia dentro do seu limite financeiro sem pedir nada. A mim sempre pagou pelos serviços e nunca ficou devendo absolutamente nada", conta Marcinha, que trabalhou três anos ao lado da cantora.

"Nós, amigos da Vanusa, estamos aqui para reiterar a integridade dela, pois ela sempre foi uma mulher ímpar. Ela tem os filhos e sempre deixou explícito o amor por eles. Por isso acreditamos que a família vai cuidar dela como ela merece e que o Rafael não vai desampará-la. Portanto é sem fundamento esta senhora que apenas tirou algumas fotos com a Vanusa vir usar deste fato para se autopromover, alegando querer cuidar dela", finaliza a ex-funcionária e amiga da cantora.

Quem também expôs que Fernanda nunca foi íntima de Vanusa foi outro ex-funcionário da artista. Riksow Cunha, ex-diretor de shows da cantora, fez um desabafo sobre Fernanda Nunes. "Essa moça nunca trabalhou com a Vanusa. Nuca fez backing vocal com a Vanusa. Ela queria ser back da Vanusa na época que eu estava dirigindo o show da Vanusa e eu não aceitei porque não precisava. Ela conheceu a Vanusa no estúdio que eu estava ensaiando a Vanusa para o show 'Novo Tempo', que dirigi. Inclusive, uma das fotos que ela tirou com a Vanusa foi no estúdio com os músicos que montei para o show. A outra foi no Teatro Olido, com o show que eu dirigi. Fotos com artistas não querem dizer nada. Ela nunca tirou fotos na intimidade com a Vanusa, só assediando. Não sei por que não checaram as informações dessa moça. Por favor, não aproveitem de um momento tão delicado. Tenham compaixão! Não vou me calar. Não admito fazerem isso com meus amigos", disse o ex-diretor de Vanusa.

