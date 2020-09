A MentoresHub e seus parceiros Multiphocus, e Dannrec Filmes, estão com projetos em competição no 13º Los Angeles Brazilian Film Festival – LABRFF. Eles concorrem na categoria 'Documentários' com: 'Ziraldo – Uma obra que pede Socorro', de Guga Dannemann, e no LABRFF EXPERIENCINE, com 'O Jogo', de Felipe Bretas em co-produção com Lipy Adler e Marcelo Caldas.