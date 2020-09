Mariano revelou uma peculiaridade na noite desta quinta-feira (10) em 'A Fazenda': ele não consegue cortar as unhas dos dedos dos pés sozinhos. Para a tarefa, ele conta com a ajuda da mãe. "Eu corto os bico dos dedos tudo. Minha mãe é que corta. Se eu cortar, fica tudo encravado", explica ele a Lidi Lisboa, que ficou estarrecida com a revelação do seu colega de confinamento.