Suzana Pires vai voltar a fazer novelas. A atriz, que foi clicada por Yuri Graneiro durante a gravação da segunda fase do 'Conectados', contou a novidade para o apresentador Cacau Hygino na plataforma Ubook. Primeira convidada do podcast, Suzana revelou ter assinado contrato para atuar em Portugal e, para surpresa geral, fez questão de colocar algumas cláusulas no vínculo, entre elas não precisar mostrar o corpo e nem beijar outro ator. A atriz também falou sobre diversos assuntos femininos, o seu lado escritora, beleza e futuro.