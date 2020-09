O longa 'Nas mãos de quem me leva', que marca a estreia do ator João Côrtes como roteirista e diretor, terá sua estreia no FIN Atlantic Iternational Film Festival, que acontece no Canadá, este mês, e foi selecionado também para a mostra paralela do 13º Los Angeles Brazilian Film Festival. Rodado ano passado, quando João tinha apenas 23 anos, o filme tem como referência o cinema francês, sueco e escandinavo. 'Nas mãos de quem me leva' conta a vida de uma jovem mulher - Amora - e suas relações com o mundo. Já o curta-metragem 'Flush', escrito por João, foi indicado em outros três festivais: no Vancouver International Film Festival, no Queer X Film Culture Festival, em Los Angeles; e no Indie Short Fest, também em LA! Por conta da pandemia, os eventos serão on-line.