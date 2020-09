O pai tá on desde maio — Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

Whindersson Nunes fez cinco posts logo após sua ex-mulher, Luisa Sonza assumir o namoro com o cantor Vitão. No primeiro, 15 minutos depois da bomba pipocar nas redes sociais, o humorista postou uma imagem do Pernalonga com cara de triste no Twitter. Já no segundo e terceiro, ele falou sobre sofrimento, no quarto, assumiu estar alfinetando e no último avisou: "O pai está on desde maio."Serase tem sofrência no albo do matue", disse o humorista no microblog. Logo em seguida, Whindersson tirou sarro da situação. "Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk alfinetei de pau duro", explicou Whindersson, que já tinha feito piada quando Luísa e Vitão lançaram o hit Flores. Na ocasião, ele começou a relatar as experiências depois do término do casamento. "Não consigo passar uma situação sem fazer piada primeira menina que fui conversar depois que fiquei solteiro ela disse 'qualquer dia eu estou na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?' Aí eu disse 'só não me traga flores'. Quebrei o clima", afirmou, citando a canção de Luísa e Vitão.