O ator mirim Ygor Marçal, que está no elenco de ‘Salve-se Quem Puder’, onde interpreta o personagem Mosquito, é fã de histórias infantis. A sua paixão é tão grande pelo dragãozinho Fausto, criação do jornalista André Romano, que o menino leva a fábula para os bastidores da trama de Daniel Ortiz, sempre quando grava as suas cenas. Fofo!