Globo quer galã do primeiro escalão para remake de ‘Pantanal’

Não é segredo pra ninguém que o autor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa que assina o remake de ‘Pantanal’, quer apostar em um novo nome para protagonizar Juma Marruá, papel originalmente interpretado por Cristiana Oliveira na trama que fez sucesso em 1990, na extinta TV Manchete. E embora Benedito Ruy Barbosa, autor do folhetim original, tenha sugerido o nome de Vanessa Giácomo para a personagem, a Globo quer evitar comparações entre atrizes. Por isso, a ideia de investir em um novo

rosto para dar vida à Juma.

Mesmo assim,atrizes veteranas têm dado pinta sem maquiagem e menos glamourosas nas redes sociais. A coluna sente informar que o esforço é em vão. Vale lembrar que Ísis Valverde foi lançada em ‘Sinhá Moça’ — também de Benedito — na pele de Ana do Véu. Para equilibrar os pontos de ter uma novata no papel principal, a emissora busca um galã do primeiro escalão da casa para viver Tadeu, personagem que foi de

Marcos Palmeira.

Nos bastidores dos Estúdios Globo, os atores em potencial para o papel já começaram a se movimentar para tentar agarrar a chance com unhas e dentes, afinal, ‘Pantanal’ é um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira. Sendo assim, quem não gostaria de protagonizar o remake que já está sendo tão

comentado e aguardado para estrear no ano que vem