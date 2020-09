O departamento de entretenimento do SBT está em festa, já que os direitos recém-adquiridos da Libertadores, importante campeonato de futebol, ficará sob a tutela do entretenimento no canal de Silvio Santos. Em 99% das emissoras brasileiras esse tipo de evento é coordenado pelos departamentos de jornalismo ou esporte, sendo normalmente ligado ao primeiro, como acontecia na Rede Globo.

Ficar responsável pelo evento na emissora é uma demonstração de prestígio, já que o campeonato é garantia de retorno certo tanto comercialmente como em audiência. Além disso, ficará também a cargo do

entretenimento a criação de programas de esportes com foco no futebol, sendo que um deles deverá ir ao ar aos sábados.

Em tempo: a Globo e a Conmebol não chegaram a um acordo sobre a redução de valores a serem pagos pelos direitos de transmissão da Libertadores. Sendo assim, a emissora da família Marinho, que tinha por obrigação pagar 60 milhões de dólares, algo em torno de R$ 322 milhões, preferiu devolver os direitos. A pandemia gerou uma enorme crise no mundo e o produto não era mais rentável para seus padrões. Foi então que começou uma corrida contra o tempo dos donos dos direitos por uma nova casa em território brasileiro. Dizem que a Fórmula 1, que também deixou de fazer parte do grupo de eventos oferecido pela Globo, deve ir para a Band. Mais uma vez, a emissora carioca achou o valor a ser pago — 20 milhões

de dólares — muito alto para o baixo retorno financeiro que o produto oferece.

Procurada, a assessoria do SBT informou que o cronograma da rodada 3 da Fase de Grupos da Libertadores

começa na próxima semana, e no dia 16 de setembro o SBT fará a transmissão dos dois primeiros jogos: Universidade Católica x Grêmio e Bolivar x Palmeiras.