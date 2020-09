Após brigar com Biel e chamar Marcos Mion de Bial, Luiza Ambiel parece ter acordado nesta sexta-feira (11) com aquela ressaca moral. A participante da 'Fazenda' vai até onde estão os animais e começa a conversar com JP sobre os seus descontroles emocionais. "Já sei que meu ponto fraco é no ao vivo Antes de começar eu vou meditar e ficar mais quietinha", disse ela.

Na noite de quinta-feira (10), Luiza, que já tinha se indisposto com Biel mais cedo na hora de cuidar das vacas, se desentendeu novamente com o cantor durante uma disputa de prêmios. O baú número 7, escolhido por ela para dar ao Biel, aliás, tinha o prêmio de maior valor: um carro zero. Na competição, ela se atrapalhou e chamou Mion de Bial (ex-apresentador do 'Big Brother Brasil').

À tarde, o clima já tinha pesado entre Raíssa Barbosa e Luiza Ambiel. Ela reprovou a atitude de Luiza, que chegou da área externa e sentou em sua cama sem tomar banho. No fim da noite, as duas choraram juntas e pediram desculpas mútuas.