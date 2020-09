Na noite desta quinta-feira (10), Luísa Sonza e Vitão assumiram o que todos já sabiam: que eles estão, sim, namorando. E após finalmente abrirem publicamente o relacionamento, Luísa voltou a receber uma série de ataques na internet, assim como vinha recebendo desde o fim de seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, o que fez com que a cantora usasse suas redes sociais nesta sexta para fazer um desabafo. Luísa disse ter cansado dos ataques que recebe e não irá mais tentar se defender ou se justificar sobre acusações de coisas que ela nunca fez.

"Minha vontade é falar um monte de coisas, só que não vale à pena. Sempre fui atacada. Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, porque eu já fui de várias maneiras nessa internet. Já cresci, evoluí, mudei, tive trezentos estilos, cantei tudo que é música e isso nunca importou para as pessoas. Atitudes minhas, coisas que eu realmente fiz nunca importaram. Nenhum dos ataques vieram que coisas que eu realmente tenha feito, sempre de coisas inventadas. Cheguei a conclusão que não importa o que eu venha falar aqui, o quanto eu tente me defender, como já tentei todos esses anos e me culpava por não entender por que comigo, o que eu tinha de errado?", questionou a cantora.

A artista ainda garante não se importar mais com o que as pessoas que a atacam acham ou deixam de achar dela. "Eu queria que as pessoas me conhecessem, vissem que eu sou uma pessoa legal, correta, que eu tenho caráter. Mas quando eu entendi que ninguém tava nem aí pra o que eu tinha ou não pra dizer, eu até me libertei. Pra mim não interessa o que você está pensando ou ache de mim. Não tenho que dar satisfação e nem me justificar por coisas que nunca fiz e nem faria com o ser humano. Então ainda ter que me prestar ao papel de ter que vir aqui me explicar, eu acho que vocês não merecem."