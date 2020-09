Vazam prints de Perlla sensualizando em lives com mamilos de fora

Você leu nesta coluna que Cássio Castilhol, o ex-marido de Perlla, revelou os detalhes de sua separação com a cantora, em entrevista concedida ao canal de Bruno de Simone. Segundo Cássio, Perlla estaria vendendo nudes em um aplicativo de lives monetizadas, chamado Bigo. A cantora chegou a fazer uma live negando as acusações do ex-marido, mas não comentou sobre o print de negociação de nudes divulgado por ele.

A coluna recebeu alguns prints e fotos de Perlla que vão ao encontro do que foi descrito pelo seu ex. Nas imagens, a cantora aparece em poses beeem provocantes, com os mamilos à mostra, dançando para a câmera, enquanto interage com os espectadores da live. “Ah, não! Estou em 4º (lugar), gente? Pelo amor de Deus, eu estou aqui dando meu sangue”, reclama Perlla em um dos vídeos em que aparece dançando de forma bastante sensual.Em um print de uma conversa no WhatsApp, Perlla aparentemente negocia as condições de sua exposição com uma pessoa que não foi identificada. “Eu vou colocar uma lingerie. Qual cor você quer? Só a parte de cima que eu tiro.”, diz a cantora. “Tudo bem, mas aí você pode brincar com a parte de baixo?”, questiona a pessoa com quem Perlla conversa. “Na calcinha sim, você vai gostar. Sabe que não faço vídeos assim, será o meu primeiro. Nem em casa mando nada disso. Tem noção? Só abro live para você”, afirma a cantora. “Ta bom. Vou comprar aqui”.A coluna procurou Perlla, que não respondeu até o fechamento desta nota.