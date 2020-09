Claudia Leitte deixa 'The Voice Kids'

Claudia Leitte vai deixar a fase final do 'The Voice Kids' e a Globo já escolheu o substituto: Mumuzinho. A atração recomeça neste domingo, dia 13, com os melhores momentos da edição e a partir do dia 20, o cantor sentará na cadeira da companheira ao lado da dupla Simone & Simaria e Carlinhos Brown na volta da disputa com apresentações inéditas.

"Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa. Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho, cara incrível, talentoso, que topou este desafio de cuidar das minhas crianças. Ele vai tocar o barco nos Estúdios Globo, no RJ, e eu vou acompanhar tudo daqui, interagindo e torcendo com vocês nas redes sociais. Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram. Tia Claudinha tá de olho em vocês (risos). Vai ser massa!", explica a cantora.