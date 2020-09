A fila anda para a cantora Perlla

Após a separação conturbada de seu ex-marido, o músico e pai de suas duas filhas, Cássio Castilhol, Perlla já fez a fila andar novamente. A cantora está namorando um rapaz chamado Diogo Bottino. Os dois se conheceram por intermédio do aplicativo Bigo Live, no qual a cantora trabalha fazendo lives. Assim como Perlla, Diogo trabalha com agenciamento no aplicativo.

A funkeira não faz questão de esconder o novo relacionamento. Recentemente ela fez live com o novo namorado e já até deixou um comentário fofo nas redes sociais dele. "Príncipe, você tem sido tudo o que pedi a Deus. Obrigada pela força e carinho. Meu porto seguro, meu abrigo. Taurino teimosinho. Não é mais Diogo, é Vidoki", disse Perlla sobre o apelido carinhoso que deu ao boy.