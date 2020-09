Um dia depois de assumir o romance com Luísa Sonza e ficar no meio do olho do furacão das críticas, Vitão resolveu se pronunciar diante da repercussão. "Viva o amor", escreveu o cantor, que foi apontado como pivô da separação da cantora e Whindersson Nunes, em maio. Em junho, no meio do lançamento da música, 'Flores', parceria dos dois artistas no Dia dos Namorados, 12 de junho, começaram a surgir os boatos de que eles estavam juntos.

Nesta quinta-feira (10), Luísa Sonza e Vitão assumiram o relacionamento e a cantora voltou a receber uma série de ataques na internet e ela usou as suas redes sociais nesta sexta para fazer um desabafo. Luísa disse ter cansado dos ataques que recebe e não irá mais tentar se defender ou se justificar sobre acusações de coisas que ela nunca fez. "Minha vontade é falar um monte de coisas, só que não vale à pena. Sempre fui atacada. Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, porque eu já fui de várias maneiras nessa internet. Já cresci, evoluí, mudei, tive trezentos estilos, cantei tudo que é música e isso nunca importou para as pessoas. Atitudes minhas, coisas que eu realmente fiz nunca importaram. Nenhum dos ataques vieram que coisas que eu realmente tenha feito, sempre de coisas inventadas. Cheguei a conclusão que não importa o que eu venha falar aqui, o quanto eu tente me defender, como já tentei todos esses anos e me culpava por não entender por que comigo, o que eu tinha de errado?", questionou a cantora. Vitão resolveu ser econômico.