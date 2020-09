Bárbara Evans levou um susto ao ser atacada na internet nesta sexta-feira (11) por ter apoiado com um coraçãozinho o romance assumido de Luísa Sonza e Vitão, na noite anterior. A atriz fez alguns vídeos de desabafo e publicou nos seus stories. "Virou um bafafá porque comentei coraçãozinho na foto da Luísa Sonza com o Vitão. Gente, eu acho o cúmulo as pessoas acharem que podem decidir pelas outras. Fico até gaga de nervoso. Cada um sabe da sua felicidade, meu anjo. O Whindersson vai arrumar alguém que ele ame, que faz alguém feliz. Eles não estavam mais felizes juntos, gente. A gente tem que torcer pela felicidade dos outros, tanto a dele, como a dela como a de qualquer outro", começou Bárbara

Ela assumiu que não esperava a repercussão negativa e não entendeu até as ameaças de 'cancelamento'. "Eu já acordei nervosa com vocês. Vocês têm que torcer pela felicidade alheia. A gente não pode decidir quem fica com quem. Quem tem que decidir são as pessoas. Se elas não estão fazendo bem uma a outra, realmente a relação tem que terminar e foi o que aconteceu. E aí, cada um segue a sua vida. A gente tem que distribuir mais amor."