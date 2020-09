Saiba quem é João Almeida, influenciador que apareceu colado com Luan Santana

O influenciador João Almeida, fotógrafo que é febre entre as celebridades apareceu na última semana em um click com o cantor Luan Santana em seu estúdio. Já com mais de 500 mil seguidores em sua conta do Instagram, coleciona cliques com personalidades como Yasmin Brunet, Luisa Sonza, Juliana Paes e Bianca Andrade, a Boca Rosa.



Luan Santana revelou com fotos de João Almeida suas novas tatuagens em um post na sua conta do instagram. Em seus storys, também compartilhou videos e fotos feitas no projeto com o fotógrafo.



Conciliando a carreira de fotógrafo e influenciador, João Almeida vem ganhando cada vez mais visibilidade compartilhando seu lifestyle e suas viagens pelo mundo em suas redes sociais. O fotógrafo viu seu nome cair na boca do povo após fotografar o luxuoso casamento de Saulo Poncio e Gabi Brandt, no Copacabana Palace.