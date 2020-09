Bruno & Marrone, Jorge & Mateus e Leonardo cantam juntos pela primeira vez

No próximo domingo (13), acontece mais uma edição da live Cachaça Cabaré e aproveitando a comemoração do dia nacional da bebida tipicamente brasileira, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, e Leonardo vão se apresentar pela primeira vez juntos a partir das 17h, com transmissão no canal de cada artista. A novidade é que durante toda a live os artistas irão permanecer cada um em seu palco e poderão interagir.

Patrocínio em mais de 360 transmissões e doações em aproximadamente 500 lives fez da Cachaça Cabaré uma das marcas mais ativas não só viabilizando entretenimento para quem está em casa, mas doando alimentos e produtos de primeira necessidade neste momento de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Há 42 anos a família Dom Tápparo se dedica a produção da cachaça, hoje reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro.