Que o pai de Maiara, Marco Cesar, sempre morreu de amores pelo ex-genro, Fernando Zor, todo mundo já sabia. Mas, nesta sexta-feira (11), foi a vez da mãe da cantora revelar seu carinho pelo sertanejo. Almira Henrique Pereira publicou uma foto ao lado do músico para relembrar uma pescaria em família, e falou que sente falta do momento de lazer entre eles."Saudade de pescar com você, Fernando", escreveu a mãe de Maiara e Maraisa. "É só marcar e me chamar", respondeu o sertanejo pelos stories.

Almira já tinha colocado há um tempo um foto com Fernando e a seguinte frase. "Ser humano igual está para nascer".



Nesta semana, em entrevista ao canal de Thais Fersoza, Maiara e Maraisa contaram como lidam com fins de namoro, ressaltando que reagem de formas bem diferentes. "Eu sofro. Tenho que viver o luto, grito, choro... Maraísa termina e a chave vira rápido", diz Maiara arrancando gargalhadas da apresentadora.