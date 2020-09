Glenda Kozlowski está de casa nova. Depois de sair do SBT antes mesmo de estrear na emissora, a apresentadora assinou um contrato com a Band, onde comandará o novo Show do Esporte aos domingos a partir de 20 de setembro. O contrato foi assinado nesta sexta-feira (11). A apresentadora já exibiu o crachá da nova emissora em seu perfil no Instagram.Nova casa: Band. Novo ciclo. Desafios. Das 10h às 18h estaremos juntos no Show do Esporte! É uma honra!", publicou em sua rede social.

A apresentadora começou na Globo em 1996 e, em ouubro do ano passado, as duas partes decidiram encerrar o vínculo que já durava 23 anos. Glenda Kozlowski chegou ao SBT em dezembro do ano passado, mas deixou a emissora no final de junho antes mesmo da estreia do reality show que iria comandar 'Uma Vida, Um Sonho' nas manhãs de domingo. O programa estava previsto para estrear em março deste ano, depois foi adiado para outubro por causa da pandemia do coronavírus e agora a previsão é só para 2021.