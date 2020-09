Ana Paula Evangelista diz que tem dois vestidos prontos de noiva

Musa da Unidos da Tijuca, Ana Paula Evangelista se prepara para subir ao altar com o noivo Marco Alessandro, no dia 21 de maio do ano que vem, no Castelo Odescalchi di Bracciano, em Roma. O local é conhecido por ter sido palco das bodas de Tom Cruise, Eros Ramazzotti e do jogador da seleção italiana Totti. A modelo adiantou à coluna alguns detalhes do grande dia. “Como o casamento seria este ano e foi adiado devido à pandemia, já estou com os dois vestidos prontos, então nem posso engordar até lá. O da cerimônia é modelo princesa, já que será em um castelo. O da festa é da marca Galia Lahav, mesma marca que a cantora Beyoncé usou em seu casamento. Um estilo romântico e ao mesmo tempo sexy”, conta Ana Paula.