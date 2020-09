Grazi Massafera está na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, com Caio Castro, compartilhou algumas fotos do casal no Instagram. De biquíni em tom de terra, Grazi posou primeiro em cima de um balanço de corda sobre o Rio Paciência e depois um segundo clique com o amado aproveitando as delícias naturais do lugar. Aos 37 anos, a atriz surpreende pela silhueta sequinha. A ex-mulher de Cauã Reymond, que postou uma foto nu e de tirar o folego com atual mulher, Mariana Goldfarb, está no destino paradisíaco a trabalho para uma marca de moda praia. Ela pode!













Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera) em 11 de Set, 2020 às 4:21 PDT